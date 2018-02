Ricardo Pereira apresenta novo programa na Globo

Ana Filipe Silveira Ontem às 21:20 Facebook

Depois de "Sintonize", o ator Ricardo Pereira volta a ser aposta da Globo Portugal num programa inédito semanal criado e pensado exclusivamente para este canal. A estreia acontece a 10 de março.

Em "Sem Cortes", os espectadores vão ter acesso à rotina do ator no set de gravações das ficções da TV Globo, aos bastidores das cenas das novelas e à adrenalina da gravação de um programa de televisão.

O programa será conduzido pelo português Ricardo Pereira, a partir do Rio de Janeiro, nos estúdios da estação de televisão brasileira de maior audiência, e pelo brasileiro Thiago Rodrigues, a partir de Portugal, onde vai conhecer vários cantos do país, conversar com diferentes personalidades portuguesas e testar os conhecimentos do público para mostrar a ligação entre os dois países através da dramaturgia da Globo.

"Sem Cortes" marca a continuidade de Ricardo Pereira na antena do canal Globo Portugal, depois de ter conduzido o programa de música "Sintonize". A estreia está prevista para sábado, dia 10 de março.

Paralelamente, Ricardo Pereira, que integra o elenco da produção da TV Globo "Deus Salve o Rei", mantém-se na antena da SIC, aos sábados à tarde, com o programa "E-Especial", cuja apresentação é dividida com Sofia Cerveira.