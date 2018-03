Ricardo Pereira sobre novo programa da TV Globo: "Esta oportunidade surgiu na hora certa"

Hoje às 00:28 Facebook

Ricardo Pereira vai ser o apresentador principal de "Sem Cortes", um programa semanal da TV Globo com transmissão exclusiva em Portugal. O ator português foi uma escolha natural por parte da estação de televisão brasileira.

O português, de 38 anos, que vive no Brasil há mais de uma década, vai fazer dupla com o ator brasileiro Thiago Rodrigues, de 37. As gravações desta nova aventura, produzida entre os estúdios da Globo, no Rio de Janeiro, e Portugal, já arrancaram e Ricardo não podia estar mais satisfeito com a oportunidade.

"É um projeto que queria fazer dentro da TV Globo. Esta oportunidade surgiu na hora certa", começou por afirmar o ator, esta sexta-feira, em declarações à imprensa. Ricardo Pereira está encarregue dos conteúdos em solo brasileiro e Thiago com o material gravado em Portugal.

Sobre as vantagens de conduzir este programa, o português salienta que, "como ator", descobriu "coisas que antes de chegar a um set de gravações nunca" lhe "passariam pela cabeça". "Estou a ter a oportunidade de conhecer melhor a área, de conhecer melhor as pessoas e de ter um conhecimento maior".

Para este formato, com o objetivo assumido de "fazer a ponte entre os dois países", o ator que integra o elenco de "Deus Salve o Rei" foi uma aposta lógica da estação de televisão brasileira.

"Além de ser uma figura em Portugal, nós queríamos trazer para o programa um olhar humano. Pela sua trajetória no Brasil, o Ricardo tem essa ligação com a pessoas. É amigo das pessoas, tem a credibilidade necessária para se sentar ao lado de qualquer talento brasileiro e conversar de igual para igual", referiu Raoni Carneiro, responsável máximo pelo programa, que se referiu ao ator português como "uma história de sucesso" no Brasil.

Ao longo de 28 episódios, o público vai poder acompanhar, pela mão de Ricardo Pereira, tudo o que se passa nos bastidores das novelas brasileiras gravadas nos estúdios da Globo e entrevistas exclusivas a referências na ficção brasileira como Tony Ramos, Lília Cabral, Nívea Maria e Eliane Giardini.

Já o conteúdo gravado em Portugal, entre novembro e dezembro do ano passado, tem como pano de fundo as cidades de Coimbra, Porto e Lisboa e conta com a assinatura de Thiago Rodrigues. O ator conversará com atores portugueses, como Joaquim Monchique e Joana Solnado, e fará entrevistas de rua sobre as histórias da ficção brasileira que ficaram na memória dos portugueses.

"Sem Cortes" é um programa semanal com meia hora de duração. Tem estreia marcada para o dia 10 de março, no canal da TV Globo em Portugal.