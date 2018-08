Richard Gere regressa à TV após 25 anos afastado do pequeno ecrã

Ana Filipe Silveira 24 Maio 2018 às 16:46 Facebook

Twitter

O anúncio está feito: Richard Gere vai regressar ao pequeno ecrã. O ator norte-americano será protagonista de uma nova série, a ser exibida pela BBC Two.

A última vez que Richard Gere fez televisão foi em 1993, quando integrou o elenco do telefilme "E a Banda Continua a Tocar". Passados 25 anos, o ator norte-americano está de regresso à caixinha mágica, desta vez como protagonista de "MotherFatherSon", que será transmitida pela britânica BBC.

Este "thriller" psicológico em oito capítulos assinala, assim, aquele que será o seu primeiro trabalho no mundo das séries. As filmagens decorrem em Londres e em várias cidades de Espanha, com Gere, de 68 anos, na pele de um empresário, Max, um dos homens mais poderosos do mundo da publicidade.

"Estou muito feliz por trabalhar agora com a BBC neste extraordinário projeto de oito horas, com pessoas tão talentosas", disse, em comunicado, o ator, que irá contracenar com Helen McCrory (de "Peaky Blinders") e Billy Howle (de "Dunkirk").

"MotherFatherSon" é uma criação do escritor Tom Rob Smith, o mesmo de "American Crime Story: O Assassinato de Gianni Versace", que também assina o argumento. James Kent terá a seu cargo a direção do projet, com Sharon Bloom e Lisa Osborne a produzir.