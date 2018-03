Rita Ferro Rodrigues abandona a SIC

Ana Filipe Silveira Hoje às 19:00 Facebook

Chegou ao fim a ligação de 17 anos de Rita Ferro Rodrigues com a SIC. A notícia foi avançada em comunicado pela estação de Carnaxide, que agradece à apresentadora "toda a sua dedicação e empenho".

"A SIC e Rita Ferro Rodrigues decidiram, por mútuo acordo, terminar a ligação contratual existente", lê-se na nota enviada pelo canal às redações, no final da tarde desta segunda-feira.

Na mesma missiva, a estação de Carnaxide "agradece a Rita Ferro Rodrigues toda a sua dedicação e empenho como pivô e repórter da SIC Notícias e, posteriormente, como apresentadora da SIC e da SIC Mulher".

No Twitter, a apresentadora escreveu que tem "cabeça cheia de sonhos" e que vai "ali lutar por eles".

A apresentadora, ainda como jornalista, esteve na equipa de fundação da SIC Notícias, corria o ano de 2001. Deixa esta área poucos anos depois para, na mesma casa, passar para o entretenimento. Na SIC generalista, apresentou vários programas, entre eles "Contacto", com Nuno Graciano, "Companhia das Manhãs", com Francisco Menezes, e "Portugal em Festa", com José Figueiras e, mais tarde, João Baião.

Foi com este último que dividiu a condução do "talk show" "Juntos à Tarde", que terminou no passado mês de fevereiro devido às baixas audiências.

A apresentadora sublinha os "17 anos de felicidade e concretização profissional" que passou em Carnaxide. "Saio da SIC para procurar outros caminhos e desafios mas muito grata por tudo o que vivi e por todas as oportunidades que me foram dadas", afirma em comunicado.

Desconhece-se por que canal de televisão passa o futuro de Rita Ferro Rodrigues. A televisão da Impresa adianta, contudo, que "não exclui a possibilidade de, no futuro, voltar a existir uma colaboração com a estação.