Rita Pereira e Pedro Teixeira apresentam "Dança com as Estrelas"

A atriz vai dividir a condução do programa com Pedro Teixeira. É o regresso à apresentação de Rita Pereira, que se tinha estreado neste papel em 2011 com "Canta Comigo".

Grávida pela primeira vez, o próximo projeto de Rita Pereira na TVI não terá a exigência das gravações das novelas. A atriz vai regressar à apresentação com "Dança com as Estrelas" e a seu lado terá Pedro Teixeira, revelou a estação de Queluz de Baixo esta tarde.

A estreia de Rita neste papel aconteceu em 2011, quando conduziu "Canta Comigo". Já este verão substituiu Ana Sofia Martins na condução de "Palopiando", espaço de entrevistas emitido pela TVI África.

Sem data de estreia anunciada, "Dança com as Estrelas", até agora apresentado por Cristina Ferreira, será composto por 13 episódios.

A atriz, de 36 anos, espera o primeiro filho da sua relação com o jogador de basquetebol francês Guillaume Lalung.