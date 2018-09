RTP acaba com "Prós e Contras" e afasta Cristina Esteves do "Telejornal"

Ana Filipe Silveira Hoje às 12:38 Facebook

A direção de Informação da estação pública colocou um ponto final no "Prós e Contras", formato de debate semanal conduzido por Fátima Campos Ferreira. Já Cristina Esteves conduz, pela última vez, o principal noticiário da RTP1 este fim de semana.

A necessidade de "renovar" está na base da decisão da direção de Informação da RTP, liderada por Paulo Dentinho. "Prós e Contras", emitido desde 2002, chega ao fim a 17 de dezembro. Fátima Campos Ferreira transita para um espaço de entrevista quinzenal no início de 2019.

"Cumpriu bem os seus objetivos e fez o seu caminho", disse Dentinho sobre o término do programa de debate.

Fátima Campos Ferreira frisou que "os programas têm princípio, meio e fim". Sobre o novo desafio, adiantou ser um "espaço de longa entrevista, com edição [pré-gravada], a pessoas com património de vida". "É algo que me agrada", rematou.

Cristina Esteves afastada do "Telejornal"

Ao cancelamento de "Prós e Contras" junta-se o afastamento de Cristina Esteves como pivô do "Telejornal" de sábado e domingo, noticia a revista "TV Guia". A jornalista conduz as suas últimas emissões deste noticiário hoje e amanhã, de acordo com a mesma publicação. É substituída, a partir da próxima semana, por José Rodrigues dos Santos ou João Adelino Faria, de forma alternada.

Esteves passará, assim, a dividir o "360º" com Ana Lourenço, emitido na RTP3.