RTP "acompanha com atenção" alegações de plágio contra Diogo Piçarra

Ana Filipe Silveira Hoje às 13:38 Facebook

Twitter

Contactada pelo JN, a RTP remeteu para mais tarde esclarecimentos sobre o alegado caso de plágio que ensombra o tema que Diogo Piçarra levou ao Festival da Canção. A direção de programação ressalva, contudo, que "está a acompanhar o assunto com atenção".

O comentário foi feito na emissão desta segunda-feira do "Telejornal", da RTP1, no mesmo dia em que, na Internet, vários cibernautas apontaram semelhanças entre "Canção do Fim", que Piçarra compôs e interpretou na segunda semifinal do certame organizado pela estação estatal, e "Abre os Meus Olhos", inserida no Volume II do álbum "Cânticos do Reino", da Igreja Universal do Reino de Deus (IURD).

"A direção de programação de RTP está a acompanhar o assunto com atenção", garantiu a RTP1 na emissão passada do seu noticiário de horário nobre. É a primeira reação do operador público, depois de, contactada pelo JN, ter remetido esclarecimentos para mais tarde.

No mesmo programa televisivo, a RTP1 revelou uma entrevista feita ao compositor que está no epicentro da polémica. Diogo Piçarra admite que "é evidente que existem semelhanças" entre a canção que compôs e o tema da IURD.

"É uma melodia tão elementar, tão simples. Com aquela progressão de acordes é quase impossível não fazê-la com a voz. Foi, para mim, uma grande surpresa descobrir esta música de 1979, de que nunca tinha ouvido falar", assegurou o cantor, que se tornou conhecido após participar, em 2012, na quinta edição do concurso de talentos "Ídolos", da SIC, que viria a vencer.

O intérprete, de 27 anos, disse ainda que "é normal, como compositor, ir buscar muitas influências para muitas das músicas" mas que, "neste caso, é no mínimo irónico e cómico". Isto porque "nunca ouvi aquela música e não a conhecia de lado algum", garantiu.

Recorde-se que Diogo Piçarra foi apurado para a final do Festival RTP da Canção, que vai ter lugar, no próximo domingo, no Pavilhão Multiusos de Guimarães. O tema "Canção do Fim" somou 24 pontos, tendo sido a preferida do júri, presidido por Júlio Isidro, e do público, através do televoto.