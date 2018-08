RTP distinguida pela "melhor organização de sempre da Eurovisão"

Ana Filipe Silveira 24 Maio 2018 às 16:43 Facebook

O Festival Eurovisão da Canção organizado, este ano, pela RTP, foi reconhecido pela União Europeia de Radiodifusão como "o melhor" de "sempre" do certame.

A RTP está de parabéns. Depois de ter sido elogiada pela realização do Festival Eurovisão da Canção, que decorreu na Altice Arena, em Lisboa, a 8, 10 e 12 de maio, por várias personalidades nacionais, foi a vez de a União Europeia de Radiodifusão (EBU, na sigla em inglês) distinguir a estação pública no que diz respeito à organização do certame, que aconteceu pela primeira no nosso país.

"A RTP foi distinguida pela EBU pela circunstância de ter garantido a melhor organização de sempre na produção do Eurovision Song Contest", escreve a RTP em comunicado.

O concurso deste ano, apresentado por Daniela Ruah, Catarina Furtado, Filomena Cautela e Sílvia Alberto, chegou a uma audiência de 186 milhões de pessoas de 42 países.

Israel venceu, pela quarta vez, o evento, com o tema "Toy", interpretado por Netta. Já a canção portuguesa, "O Jardim", defendida por Cláudia Pascoal e escrita por Isaura, ficou em último lugar.