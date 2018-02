Ana Filipe Silveira Hoje às 13:57 Facebook

A RTP emitiu um comunicado no qual admite um erro na "transcrição dos pontos do televoto (votos do público)". A contagem correta eliminou um tema tido como finalista e introduziu outro.

"No decurso do processo de auditoria interna, que ocorreu após a emissão do programa em direto, foi detetado que a votação final divulgada estava incorreta. Identificado o erro na transcrição dos pontos do televoto (votos do público), a RTP atuou prontamente, no sentido de esclarecer de forma transparente o sucedido, junto dos compositores e intérpretes envolvidos", lê-se na nota divulgada pelo operador público no seu site.

Afinal, o tema "Eu te amo", interpretado por Beatriz Pessoa, ficou de fora da final.

No seu lugar entra "Sem Medo", interpretada por Rui David e composta por Jorge Palma.

"Sendo este infeliz incidente da sua inteira responsabilidade, a RTP apresentou de imediato um pedido de desculpas aos compositores e intérpretes envolvidos. Este mesmo pedido de desculpas é igualmente dirigido aos telespectadores da RTP", refere ainda o comunicado da estação.