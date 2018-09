RTP já tem Festival da Canção 2019 em andamento

Hoje às 14:55 Facebook

Com o anúncio de que o Festival Eurovisão da Canção vai ter lugar em Telavive, Israel, a RTP já colocou em andamento o certame nacional, de onde sairá o representante português. As candidaturas estão abertas.

Os moldes são os mesmos dos anos anteriores. Para o Festival da Canção 2019 vão ser eleitos 16 compositores, dois dos quais através de submissão de propostas e os restantes 14 por convite direto da RTP.

"A RTP convida 14 compositores para que apresentem uma canção original e inédita. Tal como tem ocorrido nas últimas edições do Festival da Canção, serão eles a definir os respetivos intérpretes", diz a estação pública em comunicado.

Os outros dois compositores podem enviar as suas candidaturas espontâneas, até 31 de outubro, de duas formas. A primeira é dirigida a "compositores e autores sem trabalhos publicados", refere a nota do operador. "O compositor selecionado deverá apresentar a concurso uma canção inédita" e "uma delas será selecionada através do programa de rádio 'MasterClass' da Antena 1".

À última vaga podem concorrer "todos os cidadãos de nacionalidade portuguesa ou residentes em Portugal, que tenham ou não trabalhos publicados", através do envio de maquetas para festival2019@rtp.pt.

Recorde-se que na mais recente edição, realizada em Lisboa, Cláudia Pascoal e Isaura representaram Portugal. A vencedora foi a israelita Netta Barzilai.