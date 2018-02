RTP procura voluntários para o Festival Eurovisão da Canção

AFS Hoje às 12:23 Facebook

À semelhança do que aconteceu nos outros países, também a RTP iniciou o processo de recrutamento de voluntários para o Festival Eurovisão da Canção, que terá lugar em Lisboa, em maio.

"Gosto e espírito de voluntariado, conhecimento de línguas estrangeiras, nomeadamente o inglês". São estes os requisitos para quem quiser candidatar-se a fazer voluntariado no Festival Eurovisão da Canção. É a RTP, coorganizadora do evento musical europeu, que se realiza pela primeira vez em Portugal, quem está a recrutar, adianta o ESC Portugal.

Durante duas semanas, os voluntários vão ser responsáveis por colaborar na área das delegações dos 42 países, dos fãs e nos bastidores, bem como ajudar nos hotéis onde vão estar alojados os representantes de cada participante.

Vão ter ainda a missão de ajudar na Eurovillage, uma espécie de "aldeia" que tomará conta da Praça do Comércio, na capital, e onde vai ser transmitido o evento num ecrã gigante, e do Euroclub que vai transformar a discoteca Lust In Rio no local de diversão noturno para todos os envolvidos no certame.

A Eurovisão vai ter lugar no Parque das Nações nos dias 8, 10 e 12 de maio e será apresentada por quatro caras bem conhecidas da televisão nacional: Daniela Ruah, Filomena Cautela, Sílvia Alberto e Catarina Furtado.

O 50º representante português será eleito no Festival RTP da Canção.