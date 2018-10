RTP1 traz de volta às manhãs o conceito "Praça da Alegria"

Dúlio Silva Hoje às 12:52 Facebook

O histórico programa das manhãs da RTP1 regressou, esta segunda-feira, à grelha do primeiro canal de televisão público. Sónia Araújo e Jorge Gabriel mantêm-se no comando da "Praça da Alegria".

As manhãs da RTP1 estão renovadas e o resultado está a vista dos espectadores desde esta manhã. "A Praça" deu lugar à "Praça da Alegria", formato que existiu na grelha da estação entre 1995 e 2014.

José Fragoso, novamente diretor de programas da RTP1 desde junho, mantém à frente do histórico programa a dupla formada por Jorge Gabriel e Sónia Araújo.

Os dois apresentadores assumiram a condução da "Praça da Alegria" em 2002, com a saída de Manuel Luís Goucha para a TVI, onde viria a apresentar o concorrente "Olá Portugal" e, de 2004 até hoje, o "Você na TV".

Em dezembro de 2012, a então administração da televisão pública anunciou que o "talk show" iria deixar de ser feito no Centro de Produção do Norte da RTP, no Monte da Virgem, em Gaia, para passar a ser produzido nos estúdios de Lisboa.

A decisão causou celeuma e até Jorge Gabriel se manifestou contra este veredicto. "Os que julgam que o Norte vai ficar mais coxo, menos empreendedor e menos empenhado podem desenganar-se", disse, na altura, numa vigília a favor da produção da "Praça da Alegria" nos estúdios de Gaia.

Em janeiro de 2013, o programa passou mesmo a ser feito a partir de Lisboa, com Tânia Ribas de Oliveira e João Baião, até àquela altura rostos do "talk show" vespertino "Portugal no Coração", como apresentadores do formato.

Um ano depois, Baião mudou-se para a SIC e a RTP pôs fim ao histórico programa. Tânia manteve-se ao leme das manhãs, mas com o programa "Agora Nós", ao lado de José Pedro Vasconcelos.

Em 2015, uma nova mexida na grelha da RTP1. Daniel Deusdado, na altura diretor de programas da estação, trouxe de volta às manhãs Sónia Araújo e Jorge Gabriel, num programa feito outra vez a partir do Centro de Produção do Norte da televisão do Estado.

Com um novo nome - "A Praça" -, o programa nunca conseguiu vingar nas audiências, perdendo sempre para a concorrência.

O conceito "Praça da Alegria" retoma agora, com um novo cenário, renovados conteúdos e emissão alargada até às 13 horas, numa altura em que a SIC ultima a estreia de Cristina Ferreira nas manhãs do canal e a TVI prepara um contra-ataque a esta aposta com a renovação do "Você na TV".