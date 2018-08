Ruby Rose vai dar vida a Batwoman, a primeira série com super-heroína lésbica

Dúlio Silva Hoje às 11:36 Facebook

Pela primeira vez, os fãs da DC Comics vão ver uma série com um super-herói homossexual como protagonista. Neste caso, uma super-heroína, Batwoman, cujo papel vai ser representado pela atriz Ruby Rose, também ela lésbica.

O anúncio, disponibilizado nos canais oficiais da estação de televisão norte-americana The CW, responsável pela transmissão da nova história de ficção do Universo Arrow, deixou a artista de 32 anos muito feliz, até porque partilha a mesma orientação sexual da personagem.

Na sua conta da rede social Instagram, ao início de noite desta terça-feira, Ruby Rose publicou uma fotografia sua, lado a lado com uma imagem representativa de Batwoman, e explicou aos fãs a emoção que sente pela oportunidade de vestir a pele da super-heroína.

"É um sonho tornado realidade. É algo que eu teria morrido para ter visto em televisão quando era uma jovem membro da comunidade LGBT, que nunca se sentiu representada na televisão e que se sentia sozinha e diferente", escreveu Rose na legenda daquela imagem.

A estreia da australiana no papel de super-heroína vai acontecer em dezembro, nos Estados Unidos, através da rede de televisão The CW, num episódio no qual terá a companhia de outras estrelas da DC Comics, como Arrow, The Flash ou Supergirl.

Batwoman é uma personagem de ficção criada em 1956 de forma a combater, precisamente, as tendências homossexuais. Inicialmente, era apaixonada por Batman, mas meio século depois, em 2006, uma mudança de mentalidades levou à sua reformulação.

Nesse ano, a super-heroína foi reintroduzida neste universo como uma lésbica de ascendência judaica que se apaixonou pela ex-detetive da polícia de Gotham, Renee Montoya. Na altura, a DC Comics justificou a decisão pela necessidade de refletir melhor a diversidade social.