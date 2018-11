Russell Crowe surge irreconhecível para nova personagem

Carolina Morais Hoje às 09:49 Facebook

Twitter

Russell Crowe foi fotografado a caminho das gravações de uma nova série sobre a vida do CEO da Fox News, Roger Ailes. Careca e com peso a mais, o ator está (quase) irreconhecível.

A transformação física de Russell Crowe em prol de uma nova personagem está a deixar os fãs boquiabertos. O ator, que dará vida ao CEO da Fox News caído em desgraça, Roger Ailes, numa futura minissérie do canal Showtime, foi fotografado a caminho das filmagens completamente careca, com peso a mais e desprovido da sua famosa barba.

A imprensa norte-americana explica, no entanto, que nem tudo é o que parece, já que o ator de 54 anos tem-se feito valer de uma barriga falsa para esta produção, e até mesmo de uma prótese na cara.

As gravações da minissérie de oito episódios, baseada no livro " The Loudest Voice in the Room", começaram no início do mês, em Nova Iorque. Além de Russell Crowe, estarão em destaque Naomi Watts (no papel da personalidade televisiva Gretchen Carlson), Sienna Miller (como mulher de Roger Ailes, Beth) e Simon McBurney (como Rupert Murdoch).

Esta produção irá focar-se, essencialmente, na última década de vida do CEO da Fox News, que se demitiu em 2016 devido a acusações de assédio sexual por parte de várias mulheres que trabalharam no canal. Roger Ailes acabou por morrer em maio de 2017, aos 77 anos.