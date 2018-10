Ruy de Carvalho muda-se para a SIC

Dúlio Silva Hoje às 17:55 Facebook

Ruy de Carvalho é o primeiro ator confirmado no elenco da próxima novela da SIC. Será a primeira vez que o consagrado artista dará vida a uma personagem numa produção da estação de Carnaxide.

Sem contrato de exclusividade com a TVI desde 2012, tem sido entre este canal e a RTP1 que, desde então, Ruy de Carvalho tem trabalhado em televisão. Até agora, já que o ator de 91 anos se prepara para se estrear nos ecrãs da SIC.

Em comunicado, a estação de Francisco Pinto Balsemão confirma o convite, adiantando que o nome de Ruy "é o primeiro confirmado no elenco" da próxima produção do canal.

Para Daniel Oliveira, diretor-geral de Entretenimento da Impresa, "ter Ruy de Carvalho pela primeira vez numa novela da SIC é um motivo de satisfação enorme". "Está em linha com a conciliação que pretendemos implementar de apostar em novos talentos e, simultaneamente, no poder valioso do saber da experiência feito", sublinha ainda o responsável do canal na mesma missiva.

A nova novela da SIC só chega ao pequeno ecrã no próximo ano, numa altura em que se completarão dois anos sobre os últimos projetos do consagrado ator em televisão: a novela "O Sábio", da RTP1, e a série "Inspetor Max", da TVI.