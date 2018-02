Ryan Murphy deixa Fox e assina contrato milionário com Netflix

AFS Hoje às 14:28 Facebook

O conhecido e premiado produtor de televisão da Fox Ryan Murphy acaba de assinar um contrato milionário com a Netflix. O escritor começa ainda este verão a trabalhar para a plataforma de "streaming".

A notícia foi avançada pela Netflix. Ryan Murphy, criador de séries de sucesso como "Glee", "Nip/Tuck" e "American Horror Story", prepara-se para abandonar os estúdios da Fox, onde tem trabalhado desde 2009.

O produtor assinou com a plataforma de "streaming" aquele que será, segundo a imprensa internacional, o maior contrato de televisão de todos os tempos, no valor de 300 milhões de dólares (cerca de 243 milhões de euros).

Segundo o acordo, de cinco anos, a Ryan Murphy Productions irá produzir conteúdos exclusivos para a Netflix durante o período estabelecido. O contrato de Murphy com a 20th Century Fox chega ao fim no verão deste ano e o produtor começará a trabalhar para a plataforma de "streaming" no mês de julho.

"Sou um miúdo homossexual do Indiana que se mudou para Hollywood em 1989 com 55 dólares no bolso, por isso o facto de os meus sonhos se terem tornado realidade desta maneira é emocionante e inacreditável para mim", confessou, em comunicado, Ryan Murphy.

O produtor assegurou que vai continuar a apostar, em futuros projetos, na defesa "das mulheres, das minorias e dos heróis e heroínas da comunidade LGBT".

Em 2017, a Netflix anunciou o acordo com uma outra grande produtora, a Shonda Rhimes, que deixou para trás os estúdios da ABC. Em ambos os casos, as séries dos produtores que estão a ser de momento exibidas em televisão não serão afetadas pela saída dos mesmos.