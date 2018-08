"Sai de Baixo" está de volta, mas agora em versão cinema

Nuno Azinheira 01 Maio 2018 às 16:56 Facebook

A série brasileira, criada por Luiz Gustavo e Daniel Filho em 1996, "Sai de Baixo" vai virar filme com o elenco original. A notícia foi confirmada por Tom Cavalcante, ator que faz de "Ribamar", nas suas redes sociais.

"Vem aí 'Sai de Baixo' o filme", escreveu o ator no Instagram, ao lado de uma fotografia em que aparece junto dos atores da "sitcom" Miguel Falabella, Luiz Gustavo, Marisa Orth e Aracy Balabanian.

Nesta longa-metragem, a atriz Claudia Jimenez, que interpreta Neide Aparecida, substitui Márcia Cabrita que morreu vítima de cancro em 2017. Trata-se de um regresso, uma vez que Jimenez pertence ao formato original que foi emitido até 2013, pela Rede Globo.

O guião da nova aventura de família de Caco e Magda está a ser escrito por Miguel Falabella, segundo avançou o site Observatório do Cinema. A história começa com o regresso de Caco depois de ter passado algum tempo na prisão sido apanhado na investigação do Lava Jato.

Em Portugal, a estreia do filme ainda não tem data marcada, nem se sabe se será exibido. "Sai de Baixo", com um total de oito temporadas e 250 episódios, foi transmitida pela SIC, entre o final da década de 90 e o início de 2000.