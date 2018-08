Estão escolhidos os últimos 10 finalistas da Eurovisão

Ana Filipe Silveira e Dúlio Silva 10 Maio 2018 às 22:12 Facebook

Ficaram apurados esta quinta-feira os últimos dez finalistas do Festival Eurovisão da Canção, que se juntam no próximo sábado à dezena de temas selecionados na primeira semifinal.

Já são conhecidos os países finalistas da 63ª edição do Festival Eurovisão da Canção, o primeiro organizado em Portugal. Esta quinta-feira à noite, e depois da atuação de 18 temas, foram eleitos os últimos dez para lutarem pelo lugar (ainda) ocupado por Salvador Sobral: o de vencedor do maior certame europeu de música.

São eles Sérvia, Moldávia, Hungria, Ucrânia, Suécia, Austrália, Noruega, Dinamarca, Eslovénia e Países Baixos, cujas imagens das atuações pode ver abaixo.

Estas nações juntam-se às saídas da primeira semifinal (Chipre, Áustria, Estónia, Lituânia, Israel, República Checa, Bulgária, Albânia, Finlândia e Irlanda), aos Big 5 (Alemanha, França, Itália, Reino Unido e Espanha) e a Portugal.

A grande final, que se realiza no sábado na Altice Arena, em Lisboa - que, de resto, tem acolhido o certame -, fica assim completa.

Conheça todos os países que, no dia 12, vão subir ao palco da maior sala de espetáculos da capital:

Alemanha: "You Let Me Walk Alone" por Michael Schulte

França: "Mercy" por Madame Monsieur

Itália: "Non Mi Avete Fatto Niente" por Ermal Meta e Fabrizio Moro

Portugal: "O Jardim" por Cláudia Pascoal

Reino Unido: "Storm" por SuRie

Espanha: "Tu Canción" por Amaia e Alfred

Áustria: "Nobody but you" por Cesár Sampson

Estónia: "La forza" por Elina Nechayeva

Chipre: "Fuego" por Eleni Foureira

Israel: "Toy" por Netta Barzilai

Lituânia: "When we"re old" por Ieva Zasimauskaite

República Checa: "Lie to me" por Mikolas Josef

Bulgária: "Bones" por Equinox

Albânia: "Mall" por Eugent Bushpepa

Finlândia: "Monsters" por Saara Aalto

Irlanda: "Together" por Ryan O'Shaughnessy

Sérvia: "Nova Deca" por Sanja Ilic & Balkanika

Moldávia: "My Lucky Day" por DoReDoS

Hungria: "Viszlát Nyár" por AWS

Ucrânia: "Under The Ladder" por Melovin

Suécia: "Dance You Off" por Benjamin Ingrosso

Austrália: "We Got Love" por Jessica Mauboy

Noruega: "That"s How You Write a Song" por Alexander Rybak

Dinamarca: "Higher Ground" por Rasmussen

Eslovénia: "Hvala, Ne!" por Lea Sirk

Países Baixos: "Outlaw In "Em" por Waylon