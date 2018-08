Salma Hayek vai protagonizar série de comédia para a Amazon

João Manuel Farinha 03 Maio 2018 às 13:00 Facebook

Twitter

A diplomacia internacional é o tema central da série que marca o regresso de Salma Hayek à televisão. A atriz estreou-se numa telenovela mexicana em 1988.

Aos 51 anos, a intérprete mexicana Salma Hayek vai fazer a sua estreia numa série de televisão norte-americana. A produção é da responsabilidade da Imagine Television, que está em negociações com a Amazon, assegura a revista "Deadline".

A publicação norte-americana fala num enredo cómico passado em Londres, com Salma Hayek a assumir o papel de uma embaixadora ou de alguém ligado à diplomacia internacional.

No caso de as negociações entre produtores e distribuidores chegarem a bom porto, este será o primeiro grande papel de Salma Hayek na televisão dos Estados Unidos. A atriz teve pequenas participações nas séries "30 Rock" (NBC) e "Betty Feia" (ABC), da qual foi produtora executiva, mas destacou-se sobretudo no cinema. "Frida", "Desperado" ou "Selvagens" são alguns dos filmes em que a intérprete brilhou.

Contudo, esta não será uma estreia em televisão. Salma Hayek começou na telenovela mexicana "Um novo amanhecer", em 1988, e viria a repetir a experiência no ano seguinte, com "Teresa".

O novo projeto televisivo da atriz vai ser realizado por Paul Feig ("A Melhor Despedida de Solteira") e escrito por Patty Breen, argumentista da série "Divorce" (HBO), mas ainda não lhe é conhecido qualquer título.