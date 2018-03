Salvador Sobral atua na final da Eurovisão com "tema inédito"

Ana Filipe Silveira Hoje às 16:41 Facebook

Twitter

É oficial: Salvador Sobral vai estar presente na final do Festival Eurovisão da Canção, que se vai realizar pela primeira vez no nosso país, no próximo mês de maio. A RTP confirmou este nome e divulgou outros, entre eles os de artistas ligadas ao fado.

Mariza e Ana Moura vão estar "uma ao lado da outra", "juntas pela primeira vez em palco". Será no Eurofestival, conforme revelaram Gonçalo Madaíl, diretor criativo do certame, e os consultores artísticos e musicais Nuno Galopim e Henrique Amaro.

Também o primeiro português a alcançar o lugar cimeiro desta competição musical atuará no Festival Eurovisão da Canção. Salvador Sobral voltará a este palco, agora assente em Portugal, para interpretar "Amar Pelos Dois", que lhe deu a vitória há um ano, em Kiev, na Ucrânia, mas também um "tema inédito". "Surpresas" que estão a ser preparadas, mas que a organização não quis revelar no anúncio feito, esta tarde, durante a emissão da RTP1.

Branko, DJ e membro fundador dos Buraka Som Sistema, e a dupla Beatbombers foram os outros nomes avançados pela equipa portuguesa responsável pela concretização do evento em território nacional.

Vale a pena ressalvar ainda o facto de todas estas atuações dizerem respeito ao evento final da Eurovisão, marcado para 12 de maio. A 8 e 10 do mesmo mês decorrem, também no Parque das Nações, em Lisboa, as duas semifinais do certame.