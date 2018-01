Salvador Sobral volta a cantar na Eurovisão

Ana Filipe Silveira Hoje às 13:05 Facebook

A organização do Festival Eurovisão da Canção prevê que Salvador Sobral volte a pisar o palco do certame onde foi feliz há um ano, mas que tem assento, desta vez, no nosso país.

É, aliás, graças à sua vitória em Kiev, na Ucrânia, que o concurso, que conta com 49 participações nacionais, se realiza pela primeira vez em solo português.

A confirmação foi dada pela irmã do intérprete de "Amar pelos dois" e responsável pela composição da canção, Luísa Sobral. "Se tudo correr bem, ele vem na Eurovisão. É disso que estamos à espera", assumiu a cantora aos jornalistas, revelando que "está planeado" que o irmão atue no espetáculo. Por saber ficou se a escolha musical recairá sobre o tema que lhe garantiu a vitória, com uma margem de 143 pontos.

Depois da chegada apoteótica da comitiva portuguesa ao aeroporto de Lisboa, onde aguardavam por Salvador Sobral centenas de pessoas a ecoarem a letra de "Amar pelos dois", o novo herói de Portugal percorre o país com multidões sempre atrás de si. Assim foi, também, no dia em que o cantor se despediu temporariamente dos palcos, num concerto nos jardins do Casino Estoril. O vencedor do Eurofestival não escondeu as lágrimas e cantou de "nó na garganta" no espetáculo que marcou uma pausa por tempo indeterminado na sua carreira para "entregar o corpo à ciência", conforme explicou na altura.

Por outras palavras, Salvador Sobral anunciava que ia ser internado e aguardar pelo transplante cardíaco de que precisava para tratar a insuficiência cardíaca que lhe tinha sido diagnosticada. Um assunto tabu durante a sua passagem pelo certame e que até obrigado a irmã a substituí-lo nos ensaios musicais em Kiev.

Três meses depois, a 8 de dezembro, o cantor recebia um novo coração, no Hospital de Santa Cruz, em Carnaxide. Foi o melhor presente que podia ter recebido, não só de Natal como de aniversário, datas que assinalou naquela que é tida como uma unidade de referência na área da Cardiologia.

Com uma "recuperação muito satisfatória e sem complicações", e já com 28 anos, Salvador recebe alta hospitalar a 11 deste mês. Resguardado do olhar mediático, o seu regresso é ansiado por todos. Será a 12 de maio, "se tudo correr bem."