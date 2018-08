Salvador Sobral volta ao palco da Eurovisão ao lado de Caetano Veloso

Ana Filipe Silveira e Dúlio Silva 11 Maio 2018 às 23:10 Facebook

Twitter

"Vim chorar a minha pena" será a primeira frase cantada por Salvador Sobral naquele que é o seu regresso ao palco que, há um ano, lhe deu visibilidade mundial.

O vencedor do Festival Eurovisão da Canção voltou a pisar o palco do certame, desta vez em território nacional, para cantar "Mano a mano", o "single" que lançou esta quinta-feira. Ao seu lado teve apenas Júlio Resende, ao piano.

O momento aconteceu durante o "jury show", que decorre esta sexta-feira na Altice Arena, em Lisboa, e repete-se na final do concurso, a realizar-se este sábado a partir das 20 horas.

Na mesma gala, e tal como aconteceu no evento desta noite, Salvador Sobral voltará a cantar "Amar pelos Dois", o tema que lhe deu a vitória no ano passado, em Kiev, na Ucrânia, mas desta vez ao lado do músico e compositor Caetano Veloso.

A duas vozes, o português e o brasileiro devolveram, por momentos, a emoção que a Europa escutou o primeiro luso a vencer a Eurovisão.