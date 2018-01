São estas as quatro apresentadoras da Eurovisão em Portugal

Ana Filipe Silveira Hoje às 14:13, atualizado às 14:34 Facebook

Twitter

Partilhar

A RTP divulgou esta segunda-feira os nomes das apresentadoras do Festival Eurovisão da Canção, que se realiza este ano e pela primeira vez em Portugal.

Daniela Ruah, Catarina Furtado, Filomena Cautela e Sílvia Alberto foram as escolhidas para a apresentação do primeiro Festival Eurovisão da Canção realizado no nosso País.

Será o Parque das Nações, em Lisboa, a acolher o certame, que acontecerá nos dias 8, 10 e 12 de maio. Será "uma Eurovisão com personalidade, caráter, criativa, interessante e económica como poucas têm sido", prometeu Gonçalo Reis, presidente do Conselho de Administração da RTP, aquando da apresentação do evento, em julho do ano passado.

A escolha do 50º representante luso será feita através do Festival da Canção 2018, constituído por duas semifinais, a ter lugar a 18 e 25 de fevereiro no Pavilhão Multiusos de Guimarães. Esta é a primeira vez em 16 anos que o concurso se realiza fora da capital. A última tinha sido em 2001, em Santa Maria da Feira.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

Recorde-se que Portugal venceu pela primeira vez a Eurovisão a 13 de maio de 2017, com a canção "Amar pelos Dois", de Luísa Sobral, interpretada por Salvador Sobral.