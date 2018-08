Sara Norte diz até já à representação e abraça novo desafio

AFS Hoje às 13:24 Facebook

Sara Norte colocou um mundo da representação em segundo lugar para abraçar novos desafios. A decisão foi tomada por falta de oportunidades de trabalho como atriz.

Por falta de oportunidades do mundo da representação, Sara Norte, de 33 anos, meteu "mãos à obra" e começou a trabalhar como empregada num restaurante que organiza espetáculos.

"Quem me conhece sabe que odeio estar parada. E além disso também não me posso dar ao luxo disso. Como nos barcos não estava a ter trabalho regular pus mãos à obra e comecei a procurar outro trabalho", começou por escrever a filha de Vítor Norte na publicação que colocou esta quinta-feira no perfil de Instagram.

Sara Norte sente-se "muito grata" por esta nova etapa da sua vida, concedida pelo amigo Gonçalo Oliveira, chef no estabelecimento. "Fico à vossa espera", disse a atriz, deixando o convite aos seguidores.

No fim da legenda, a profissional garantiu que não vai deixar de trabalhar como atriz: "Sou atriz e serei atriz até morrer e acredito que as oportunidades irão aparecer. Até lá estarei aqui, com o sorriso que me caracteriza e de bem com a vida", rematou.