Dúlio Silva Hoje às 15:10

Twitter

Sara Sampaio vive uma das fases mais positivas da sua carreira. Além do forte destaque de que já é alvo no mundo da moda, tendo sido recentemente nomeada embaixadora da Armani Beauty, a supermodelo portuguesa vai estrear-se como atriz.

Depois de muitas cartas dadas no estrangeiro, Sara Sampaio vive uma nova aventura profissional. O filme "Carga", cuja realização é assinada pelo português Bruno Gascon e que conta com grandes nomes no elenco, como Rita Blanco ou Vítor Norte, vai marcar a estreia no mundo da representação da modelo nascida há 27 anos na cidade do Porto.

A longa-metragem é descrita como "um camião, uma estrada e um destino imprevisível" que se cruzam "numa rede de tráfico de seres humanos" e conta a história de Viktoriya, uma jovem russa que é apanhada numa dessas redes e a quem lhe resta apenas uma hipótese, a de "lutar para sobreviver".

A chegada de "Carga" e de Sara Sampaio aos cinemas está agendada para o dia 8 de novembro.