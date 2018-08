"Secret Story" termina este domingo mas recomeça na terça-feira

Dúlio Silva 27 Maio 2018 às 15:49 Facebook

Twitter

Manuel Luís Goucha anuncia este domingo o nome do vencedor de "Secret Story 7". A sétima edição do "reality show" termina esta noite, mas as portas da casa voltam a abrir-se na próxima terça-feira.

Está a chegar ao fim a primeira experiência de Manuel Luís Goucha à frente da condução de um "reality show". O apresentador dá por encerrada, este domingo, a sétima edição de "Casa dos Segredos".

Concorrem ao primeiro lugar do pódio Isabela, Joana F., Luan e Tiago. Os finalistas digladiam-se pela última vez esta noite, numa gala em que estão prometidos pelo anfitrião "momentos de grande emoção".

No seu blogue, Manuel Luís Goucha fez um balanço deste desafio, uma "missão" que considera ter sido "bem-sucedida". "As expectativas estavam muito altas, pela novidade, certamente, mas também pelas guerras que se inventaram entre a anterior apresentadora [Teresa Guilherme] e eu (...), com muitos a quererem que tudo me corresse pelo melhor e outros tantos a desejar o fracasso. Tudo faz parte do jogo!"

No mesmo texto, o apresentador não se cansou de agradecer aos participantes do "reality show", a "verdadeira alma da 'Casa'". "Ali viveram uma experiência única com os seus risos e choros, os seus pequenos dramas, as suas histórias de vida, as suas alegrias, os seus amores e desamores, os seus encantos, as suas desilusões...", acrescentou.

Findo este desafio, já lhe é conhecido o próximo. Manuel Luís Goucha vai apresentar, a partir da próxima terça-feira, "Secret Story - O Reencontro", uma derivação do formato original no qual se vão reunir concorrentes de várias edições do programa. O programa prolongar-se-á até ao dia 1 de julho.

Não se trata de uma novidade, já que, em anos anteriores, outros "spin-offs" da "Casa dos Segredos" foram dados a conhecer ao público, todos eles com o mesmo foco: juntar antigos participantes do "reality show" -caso de "Desafio Final" e "Luta Pelo Poder".