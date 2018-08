Segunda temporada da novela "Verdades Secretas" em desenvolvimento

Dúlio Silva Hoje às 14:49 Facebook

O sonho está cada vez mais próximo de se tornar realidade. A Globo confirmou que está a ser desenvolvida uma segunda temporada de "Verdades Secretas", novela de sucesso que o canal exibiu em 2015.

Brasileiros ansiavam com esta hipótese, que está agora a um passo de ser uma certeza. O conceituado guionista Walcyr Carrasco anunciou nas redes sociais que o "sonho" de "escrever 'Verdades Secretas 2'" "tem agora chances de se concretizar". "Estou feliz!", revelou o argumentista.

A estação de televisão com maior audiência no Brasil confirmou, através do seu departamento de comunicação, que "se trata de um projeto em desenvolvimento, sem data de produção nem exibição".

"Deixei ganchos plantados para continuar. Ainda preciso de pensar um pouco mais, mas o sucesso internacional (da novela) está (a ser) violento. A questão maior não é a história, mas os atores, que estão comprometidos com muitos projetos. Logo, não é uma coisa para amanhã", disse Carrasco à revista "Quem".

Este é, de resto, um importante pormenor que está a ser destacado pela imprensa brasileira. A protagonista de "Verdades Secretas", Camila Queiroz, por exemplo, vai integrar o elenco da produção "Verão 90 graus", que a Globo estreia em janeiro do próximo ano no horário das 19.00 horas.

Esta nova história vai prolongar-se até ao final do verão de 2019, o que leva a crer que a segunda temporada de "Verdades Secretas" só chegue ao Brasil em 2020.

Vencedora de um Emmy Internacional de Melhor Novela, em 2016, a trama de Walcyr Carrasco foi um sucesso de audiências na Globo pela forma polémica como abordou temas da sociedade como a prostituição, a moda e as drogas. Foi exibida entre junho e setembro de 2015, no horário das 23.00 horas.

Em Portugal, a produção, que contou ainda com nomes como Rodrigo Lombardi, Grazi Massafera, Marieta Severo, Reynaldo Gianecchini e Drica Moraes, foi emitida pela SIC.