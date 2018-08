João Manuel Farinha 01 Maio 2018 às 14:05 Facebook

A série "Por treze razões", uma das mais polémicas em 2017, está de regresso à Netflix. A segunda temporada tem estreia prevista para o próximo dia 18 de maio.

Nos primeiros treze episódios, o público assistiu ao suicídio de Hannah Baker (Katherine Langford) e aos momentos que se seguiram ao trágico desfecho, quando um colega de liceu recebe uma série de cassetes que revelam o motivo pelo qual a adolescente pôs fim à própria vida.

Na segunda temporada, a escola Liberty High prepara-se para enfrentar a justiça devido à morte de Hannah, mas alguém vai fazer de tudo para omitir a verdade sobre o caso.

No ano passado, as opiniões dividiram-se. Se, por um lado, houve quem sentisse que a série é importante para consciencializar as pessoas sobre a temática do suicídio e as causas a ele relacionadas, houve também vários especialistas em saúde mental que temeram que a personagem pudesse influenciar o comportamento de outros jovens.

O anúncio do regresso de Hannah Baker e Clay Jensen foi publicado esta segunda-feira na página oficial no Facebook do serviço de streaming, através de um pequeno teaser. Devido à polémica que se gerou em 2017, para além da apresentação da segunda série, a Netflix disponibilizou também vários números que apelam para a prevenção do suicídio, um guia sobre o tema e vários links direcionados a quem procura apoio mental.

"Por treze razões" é baseada no livro publicado em 2007 pelo escritor norte-americano Jay Asher, e conta a história de uma adolescente que, aos 17 anos, decide por termo à vida, não sem antes deixar para trás sete cassetes, com um total de 13 gravações dirigidas às 13 pessoas que ela considera serem as responsáveis pela sua vontade de morrer.