Ana Filipe Silveira 17 Maio 2018 às 12:52 Facebook

Twitter

O lucro conseguido com a venda da banda sonora da série "13 Reasons Why", um original da Netflix com produção executiva de Selena Gomez, será entregue a duas instituições de solidariedade.

A The Trevor Project e Crisis Text Line, instituições que ajudam na prevenção do suicídio entre adolescentes da comunidade LGBT, vão receber o lucro conseguido com a banda sonora de "13 Reasons Why". O anúncio foi feito por Selena Gomez, produtora executiva da série original da Netflix.

A história, estreada em março do ano passado e uma das que mais deu que falar em todo o mundo, retrata a problemática do suicídio e do bullying entre jovens e a sua exibição chegou a ser proibida na Nova Zelândia. O departamento responsável pela classificação de filmes e séries do país não a considerou adequada a jovens com menos de 18 anos, a menos que acompanhados por um adulto.

A segunda temporada é disponibilizada esta sexta-feira na plataforma de "streaming". No YouTube, a Netflix partilhou um aviso aos potenciais espectadores, aviso esse que será emitido no início de cada capítulo. "Se sentes que precisas de falar com alguém, vai ter com um familiar, um amigo, um conselheiro escolar ou um adulto em quem confies", diz uma das estrelas de "Por 13 Razões". "Liguem para uma linha de apoio local ou visitem o site 13reasonswhy.info porque, no momento em que começares a falar, as coisas ficam mais fáceis", acrescenta outra.

Veja o trailer oficial desta segunda temporada: