Serenidade é a palavra-chave do segundo ensaio de Portugal na Eurovisão

Cláudia Pascoal e Isaura abriram as hostilidades do oitavo dia de ensaios na Altice Arena, em Lisboa. O segundo ensaio de Portugal durou 22 minutos e voltou a ser pautado pela serenidade da voz da representante lusa.

Dois dias depois do primeiro teste, as concorrentes portuguesas do Festival Eurovisão da Canção regressaram ao palco onde o maior espetáculo de música vai acontecer esta semana. Cláudia Pascoal e Isaura entraram em palco às 9.55 horas.

A intérprete trocou a longa blusa branca por uma indumentária mais casual. A primeira de três atuações começou à hora marcada. Eram 10.00 horas. Foi uma atuação serena - como "O Jardim" exige -, que começa com um cenário escuro e sombrio. A iluminação logo surge e as luzes passam a acompanhar o timbre calmo da jovem de 23 anos, natural de Gondomar.

Aplausos, sobretudo da imprensa portuguesa, marcam o fim do primeiro teste. Oito minutos depois, ouvem-se novamente as vozes de Cláudia Pascoal e Isaura. A compositora de "O Jardim" repete a encenação do primeiro ensaio de Portugal. Isaura deixou o banco que se viu no Festival RTP da Canção para entrar no palco da Altice Arena acompanhada da câmara.

"O Jardim" termina e a dupla é novamente aplaudida. Cláudia presta um agradecimento mais tímido do que aquele que se espera a 12 de maio, quando, juntas, subirem ao mesmo palco para entoarem o hino de Portugal na primeira Eurovisão realizada no nosso país.

Este oitavo dia de ensaios incluiu ainda a segunda prova dos Big Five - grupo de países com presença garantida na final do certame. São eles Reino Unido, Espanha, Alemanha, França e Itália.

Mais logo, a partir das 17.00 horas, o evento tem o seu lançamento oficial, com a Blue Carpet (Passadeira Azul) a decorrer no MAAT - Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia.