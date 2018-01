Série documental sobre a Juventus estreia em fevereiro

Ana Filipe Silveira Hoje às 15:19 Facebook

"Juventus FC: Equipa Número 1" é uma série original Netflix e pretende dar a conhecer os bastidores do clube campeão italiano. A primeira parte é composta por três episódios, disponíveis a partir de 16 de fevereiro.

O histórico emblema italiano está a preparar a sua estreia num novo campo. O serviço de "streaming" líder a nível mundial vai exibir uma série documental sobre o dia a dia do clube, dentro e fora do campo.

"A Netflix acompanhará as histórias e as personagens mais interessantes do clube, numa vertente pessoal e profissional, com os jogadores dentro e fora do campo de forma a captar, em profundidade, as vidas reais que fazem da Juventus uma das equipas mais fascinantes do mundo", pode ler-se no comunicado da Netflix.

A série vai mostrar estágios, viagens da equipa, deslocações de jogadores para os treinos e um pouco daquilo se passa à porta fechada. O objetivo do clube e do serviço de "streaming" passa por aproximar "fãs e adeptos (...) não só do clube que ganhou seis campeonatos seguidos, como de alguns dos maiores futebolistas da história."

"Juventus: Equipa Número 1" é o primeiro documentário da Netflix sobre uma equipa de futebol. Os três primeiros episódios estreiam-se a 16 fevereiro e a segunda parte está prevista para o final do ano.