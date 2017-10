Série sobre Elvis Presley cancelada devido a escândalo sexual

Ana Filipe Silveira Hoje às 09:51 Facebook

A série da Apple sobre Elvis Presley foi cancelada ainda antes de se estrear. É o primeiro projeto anulado devido ao escândalo que envolve Harvey Weinstein, já que o o serviço mundial não quer trabalhar com a produtora, que ainda tem o seu nome.

O responsável por sucessos como "Guia Para Um Final Feliz" e "Sacanas Sem Lei", Harvey Weinstein, de 65 anos, viu-se envolvido num escândalo depois de, a 5 de outubro, o jornal "The New York Times" publicar uma vasta investigação com histórias de mulheres alegadamente assediadas sexualmente por si. O fundador dos estúdios Miramax e The Weinstein Company acabou mesmo por ser despedido da própria empresa.

Agora, sabe-se que aquele que ia ser um dos próximos grandes projetos do serviço mundial da Apple, uma série sobre o cantor Elvis Presley, foi cancelada porque a produtora era a de Harvey Weinstein, como revela o site Deadline.

A história da série, que depois se transformaria numa antologia e abordaria também os universos de Michael Jackson e Prince, teria como base o livro "Elvis", uma obra de Dave Marsh, e os diários do cantor.

Ainda segundo o Deadline, a "The Weinstein Company" está agora a tentar controlar os danos vendendo a ideia a outro canal, mas esta é a sua primeira grande perda desde que estalou a polémica que envolve um dos maiores produtores de Hollywood.