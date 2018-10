Série "This is Us" faz homenagem a vítimas de atentado em sinagoga

Ana Filipe Silveira Hoje às 14:25 Facebook

Os criadores da série norte-americana "This is Us" prestaram homenagem às onze pessoas que morreram e às seis que ficaram feridas no tiroteio de sábado numa sinagoga em Pittsburgh, nos Estados Unidos.

"Os nossos corações estão desfeitos. Apoiamos a nossa cidade natal de Pittsburgh", escreveram os criadores de "This is Us" no final do episódio da terceira temporada da série, emitido esta terça-feira nos EUA.

Dan Fogelman, um dos autores da trama, cuja ação é ambientada na mesma cidade norte-americana, utilizou ainda o Twitter para pedir auxílio para as vítimas do ataque que fez 11 mortos.

Também as atrizes Mandy Moore e Susan Kelechi Watson, duas das estrelas da série, prestaram as suas homenagens. A segunda partilhou uma imagem com os rostos das vítimas.

Robert Bowers, o autor do massacre, mencionou o "genocídio e o seu desejo de matar os judeus" durante o ataque, disseram as autoridades.