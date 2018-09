Shonda Rhimes estreia-se na Netflix com adaptação de reportagem da "New York Magazine"

Ana Filipe Silveira 09 Junho 2018 às 12:38 Facebook

Twitter

Depois de 15 anos ao serviço da ABC, a criadora de "Anatomia de Grey", "Scandal" e "Como Defender um Assassino" estreia-se na Netflix com a adaptação da reportagem "How Anna Delvey Tricked New York"s Party People", escrita por Jessica Pressler para a "New York Magazine".

A "troca" foi feita em agosto do ano passado: Shonda Rhimes assinou contrato de quatro anos com a Netflix e e consigo levou a sua produtora, a Shondaland. Dez meses depois, conhece-se o projeto que assinalará a estreia da criadora de sucessos como "Anatomia de Grey", "Scandal" e "Como Defender um Assassino" na plataforma de "streaming".

Rhimes, de 48 anos, vai levar ao ecrã a reportagem publicada pela "New York Magazine", e assinada por Jessica Pressler, "How Anna Delvey Tricked New York"s Party People". Trata-se da história real de uma mulher que conseguiu enganar personalidades da alta sociedade nova-iorquina, simulando um estilo de vida luxuoso.

Aquelas três séries criadas por Shonda Rhimes para a ABC vão continuar a ser exibidas por esta estação, com a qual a argumentista trabalhou durante 15 anos e para qual vai ainda produzir novos conteúdos.