SIC aposta em hipnotizador para suceder a "SuperNanny"

João Manzarra está de volta à SIC, mas não regressa sozinho. O apresentador terá com ele um hipnotizador num programa no qual está prometida uma "verdadeira experiência social diferenciadora".

Está encontrada a próxima aposta da SIC e que vai ocupar a vaga de "SuperNanny" na noite de domingo, que está a ser preenchida durante algumas semanas por uma segunda temporada de "D'Improviso", com César Mourão.

Chama-se "DivertidaMente" e resulta de uma adaptação do programa de televisão britânico "You're Back In The Room". Nele, "quatro concorrentes completamente estranhos entre si terão de trabalhar em conjunto para completarem provas simples que lhes serão propostas", anuncia a produtora ShineIberia Portugal, responsável por trazer o formato para Portugal.

Mas há um "obstáculo que se irá impor entre cada um [dos participantes] e o prémio final": as suas mentes. Isto porque os concorrentes vão estar num completo estado de hipnose induzido por José Tejada, hipnotizador que fez parte da equipa das versões britânica, norte-americana e australiana de "DivertidaMente".

Como anfitrião, o programa contará com João Manzarra, que regressa, desta forma, à antena do canal de Carnaxide, tal como revelou o JN no início do ano. Este é o trunfo encontrado por Gabriela Sobral e Luís Proença, diretores de programas da SIC, para fazer frente a Manuel Luís Goucha, que se estreou no passado domingo na condução de um "reality show", com a sétima edição de "Casa dos Segredos".

"DivertidaMente" estreia-se na SIC a 11 de março.