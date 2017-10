SIC homenageia bombeiros em episódio especial de novela

Nuno Azinheira Hoje às 16:20 Facebook

Twitter

Partilhar

Um dia depois do "pior dia do ano" no que toca a incêndios, a SIC vai emitir esta segunda-feira um episódio especial da novela de horário nobre "Espelho d'Água", todo ele dedicado aos fogos e com um objetivo: homenagear os bombeiros, que têm tido nos últimos meses a inglória tarefa de salvar vidas do inferno das chamas.

O episódio, gravado com base na tragédia de Pedrógão Grande, um incêndio nascido de vários focos que demorou cinco dias a ser extinto e que matou 64 pessoas, vai para o ar às 22.50 horas, a seguir ao episódio do dia de "Paixão", a outra novela portuguesa da SIC.

Neste episódio especial de "Espelho d'Água", que a SP Televisão deu a ver aos jornalistas há uma semana no jantar do décimo aniversário da produtora, a ação passa-se toda em redor do drama dos incêndios, com as personagens de Mariana Pacheco e Liliana Santos a irem passar um fim de semana a uma unidade de turismo rural, quando um incêndio de grandes proporções atinge a região.

O que se vê nos minutos seguintes é ficção cruzada com a realidade. Aliás, muitas das imagens são reais, aproveitando o trabalho que os jornalistas fizeram nos dias em que a região era um pasto de chamas.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

O dia de exibição deste episódio especial estava marcado desde o final da semana passada e nada teve a ver com os trágicos acontecimentos deste fim de semana. A promoção está a passar há dias na emissão de Carnaxide e foi publicado no passado dia 12 no YouTube.

Já em pleno outubro, o fim de semana voltou a ser trágico.