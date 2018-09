SIC prepara programação especial para acompanhar o Mundial 2018

Ana Filipe Silveira 01 Junho 2018 às 15:19 Facebook

Depois de chegar a acordo com a RTP para transmitir parte dos jogos do Mundial, a SIC e a SIC Notícias estão a preparar uma programação especial para levar até todos os fãs da seleção e do Campeonato do Mundo todas as novidades sobre a maior prova de futebol do ano.

Durante a realização do Mundial, que se inicia no próximo dia 14 com o confronto entre Rússia e Arábia Saudita, e se prolonga até à data da final, a 15 de julho, a SIC e a SIC Notícias vão dedicar parte da sua programação ao evento desportivo.

Todos os dias, o "Diário do Mundial", emitido às 21h30 e à 01h20, fará o balanço das partidas, as conferências de imprensa e o resumo dos jogos. Depois do "Jornal da Noite", João Manzarra e Salvador Martinha vão partilhar as suas aventuras no "A Caminho da Rússia" e, aos domingos, César Mourão dará a conhecer as origens dos heróis nacionais, no "Terra Nossa".

Em dias de jogo da seleção, a estação de Carnaxide também dará particular destaque à equipa comandada por Fernando Santos, com emissões especiais quer durante os programas de entretenimento da manhã ou da tarde, como também durante o "Primeiro Jornal".

A SIC vai transmitir oito jogos do campeonato, incluindo um da seleção nacional, o Portugal-Marrocos, dia 20 de junho, às 13 horas. Os restantes jogos serão transmitidos pela RTP.