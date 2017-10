Sónia Araújo será o rosto de novo programa de talentos

Hoje às 11:28 Facebook

Sónia Araújo será a cara do novo programa da RTP1, "Cosido à Mão", que tem estreia marcada para 28 de outubro, às 21h15.

Na apresentação de "Cosido à Mão" à imprensa, Sónia Araújo revelou estar "muito feliz e expectante com a estreia do programa". A apresentadora ficou surpreendida com a rapidez com que os concorrentes conseguiram transformar peças de vestuário e por ver tantos talentos em Portugal.

Para a apresentadora, de 46 anos, o programa vem mostrar que também existem talentos na área da costura e procura encorajar esses talentos a seguir o seu sonho. "A missão do programa é mostrar que por detrás da roupa e da costura pode estar um grande talento, uma grande oportunidade de vida ou de mudar de vida. Há pessoas que não enveredaram por aí porque acharam que não valia a pena, que não sabiam o suficiente para singrar neste mundo. O programa vem mostrar que é possível, com força e com perseverança", disse.

A também apresentadora de "A Praça" assumiu que o "talent show" tem um formato mais humano, que a levou a estar mais perto dos concorrentes para os ajudar nas horas de maior pressão. "No fundo, estava ali para lhes dar força e se eles precisassem de desabafar e de apoia, eu estava ali".

Sónia Araújo garante que o programa é viciante e que vai deixar os portugueses com vontade de meter mãos à obra e também eles transformarem peças de roupa. Quanto aos costureiros, deixa uma mensagem de esperança e pede que não desistam do seu sonho.