Sónia Araújo anuncia segunda temporada de "Cosido à Mão"

A primeira edição de "Cosido à Mão" chegou ao fim este sábado, mas as inscrições já estão abertas para uma segunda temporada. O programa tem como objetivo encontrar o melhor costureiro amador do país.

De entre os 15 aspirantes ao título de "Melhor Costureiro Amador de Portugal", Carla foi a grande vencedora. A participante conquistou o primeiro lugar na competição no episódio exibido este sábado à noite, na RTP1, e ganhou uma viagem até Paris para participar na maior feira de materiais e serviços da indústria da moda, a oportunidade de fazer um estágio numa fábrica têxtil e cinco mil euros para ajudar a impulsionar a sua carreira nesta área.

A última emissão do programa foi acompanhada, em média, por 454,9 mil espectadores (4,7% de audiência média e 10,7% de quota de mercado). Foi a terceira opção dos portugueses na noite passada, atrás das novelas "A Herdeira" (TVI), com um milhão e 182,6 mil espectadores, e "Paixão" (SIC), com 971,9 mil.

Resultados satisfatórios para o primeiro canal estatal, que encomendou uma segunda temporada do "talent show" à produtora Shine Iberia Portugal. As inscrições já estão abertas e o apelo foi feito por Sónia Araújo na grande final. A estreia está marcada ainda para este ano, revelou a apresentadora.

O alfaiate Paulo Battista e a criadora de moda e consultora de imagem Susana Agostinho, os jurados do formato que tinha como premissa trazer para a ribalta um ofício antigo, a costura, devem continuar a figurar na segunda temporada de "Cosido à Mão".