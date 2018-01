Stephen King gostava de ver vampiros em "Lei & Ordem"

Ana Filipe Silveira Hoje às 12:30 Facebook

Twitter

Partilhar

O escritor norte-americano conhecido por contos de terror fantástico sugeriu a Dick Wolf, autor de "Lei & Ordem", a introdução de vampiros na série televisiva.

A série "Lei & Ordem" foi emitida pela NBC entre 1990 e 2010. O facto de terem passado quase oito anos desde o seu cancelamento não significa que Stephen King se tenha esquecido dela. O escritor norte-americano, autor de vários contos de terror fantástico adaptados com enorme sucesso aos ecrãs - como "Carrie", "The Shining", "The Mist" ou, mais recentemente, "It" - gostava de ver vampiros introduzidos nessa produção televisiva.

Foi precisamente essa a sugestão que deixou ao seu criador, Dick Wolf, através do Twitter. "Vocês vão achar que eu não estou a falar sério, mas estou: Gostaria de ver o Dick Wolf adicionar uma nova série à sua saga policial - "Lei & Ordem: Esquadrão de Vampiros", disse King.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

Os comentários não demoraram, com os seguidores a questionar o escritor em que moldes imagina essa nova trama. Vampiros a investigar crimes? Seria precisamente o oposto, adiantou Stephen King: agentes da autoridade a solucionar crimes cometidos por vampiros.

Recorde-se que "Lei & Ordem" misturava polícias e advogados na resolução de crimes na cidade de Nova Iorque, EUA. Deu origem a quatro spin-offs: "Law & Order: Special Victims Unit", "Law & Order: Criminal Intent", Law & Order: Trial by Jury" e "Law & Order: Los Angeles".

Até ao momento, o produtor Dick Wolf não comentou a proposta do escritor.