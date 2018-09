Carolina Morais Hoje às 10:43 Facebook

A diretora de "casting" do êxito da Netflix "Stranger Things" revelou que o elenco da terceira temporada ainda não está completo. Tem existido alguma dificuldade em encontrar os atores ideais para um desenvolvimento "desafiante" da história.

As gravações da terceira temporada de "Stranger Things" começaram em maio, mas a verdade é que a produção está mais atrasada do que o desejado, tendo em conta que o elenco ainda não está completo. A diretora de "casting" da série, Carmen Cuba, revelou ao "The Hollywood Reporter" que tem existido alguma dificuldade em selecionar atores para determinado desenvolvimento da história.

"Há um certo enredo que é desafiante e para o qual temos continuado à procura", revelou a responsável. E a popularidade da série da Netflix não ajuda, de todo, esta missão. "Há muito secretismo, não podemos dizer para que papéis estamos a recrutar, por isso é um desafio estranho. Sei que se disséssemos 'Estamos à procura disto e é para 'Stranger Things'', teríamos muitas mais opções, mas também seria muito trabalho."

O regresso da série ainda não tem data oficial confirmada. Sabe-se, no entanto, que só será em 2019.