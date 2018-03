"Suits" perdeu Meghan Markle mas vai ganhar "spin-off"

Nuno Azinheira Hoje às 17:22 Facebook

Está confirmado: a série que tornou conhecida Meghan Markle, que em maio se casa com o príncipe Harry, vai ter continuidade. Para lá de uma oitava temporada, já anunciada, o canal aposta agora numa nova série derivada de "Suits".

De acordo com as informações que a estação televisiva norte-americana USA Network, que pertence à NBC Universal, publicou no seu site, o último episódio da sétima temporada de "Suits" será o pontapé de saída para uma nova série.

A nova aposta do canal de cabo vai ser protagonizada e produzida por Gina Torres, que, na pele de Jessica Pearson, será o centro das atenções, enquanto se ajusta ao mundo da política em Chicago.

"A personagem que Gina consegui criar com Jessica Pearson é uma das mulheres mais fortes e bem-sucedidas a nível profissional, que tem um impacto enorme nos fãs", disse Chris McCumber, justificando a aposta na atriz, de 49 anos, que encarnou um papel secundário em "Suits", nos últimos seis anos.

O título do "spin-off" ainda não foi anunciado mas já se sabe a equipa que vai dar vida à nova história. O criador de "Suits" Aaron Korsh vai escrever e produzir, ao lado de uma equipa composta por David Arkin, Doug Liman, David Bartis, Gene Klein e Gina Torres.

Esta é a segunda boa noticia para os seguidores do universo "Suits", depois da USA Network ter anunciado que vai existir uma oitava temporada, com uma nova cara, a atriz Katherine Heigl.