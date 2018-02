"SuperNanny" está de volta, mas na versão americana

Nuno Azinheira Ontem às 19:27 Facebook

A SIC não desiste e voltou a introduzir na programação a "SuperNanny". A aposta passa agora pela transmissão da versão norte-americana do programa.

"JoFrost: Nanny On Tour" é o novo programa que os portugueses podem acompanhar na SIC Mulher, transmitido aos sábados, às 15.45 horas. Semelhante ao papel da "SuperNanny", Jo Frost anda pelo país a ajudar famílias que precisem de orientação no que toca à educação dos seus filhos.

A série está na primeira temporada e é composta por dez episódios. O primeiro foi exibido este sábado.

A chegada a Portugal do formato internacional aconteceu em janeiro e cheio de polémica, com um coro de críticas a fazer-se ouvir logo após a exibição do primeiro programa. Depois de várias queixas e manifestações públicas, o Tribunal exigiu a 26 de janeiro que a SIC cobrisse com filtros as caras das crianças.

A SIC, que chegou a exibir dois episódios, considerou que não tinha condições para continuar a exibir o programa e decidiu cancelar a sua transmissão.