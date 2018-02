Ana Filipe Silveira Hoje às 14:03 Facebook

Twitter

Enquanto se preparavam para segunda semifinal do Festival da Canção, Tânia Ribas de Oliveira e Sónia Araújo deram um pezinho de dança ao som de Carlos Paião, que este domingo vai ser alvo de uma homenagem.

As duas anfitriãs da semifinal deste domingo subiram ao palco e dançaram ao som de "Playback" e mostraram-se bastante animadas. As apresentadoras da RTP1 têm partilhado algumas imagens dos ensaios e o vídeo da dança foi um deles.

Depois de a apresentação da primeira semifinal, no passado domingo, ter ficado a cargo de Jorge Gabriel e José Carlos Malato, é agora a vez de Tânia Ribas de Oliveira e Sónia Araújo conduzirem a emissão, com o apoio de Inês Lopes Gonçalves como repórter.

A semifinal deste domingo vai apurar os restantes sete finalistas do Festival da Canção e vai ainda ser palco de uma homenagem ao cantor e compositor Carlos Paião, que vai contar com a presença de Herman José.

São 13 as canções em disputa, entre as quais a "Canção do fim", composta e interpretada por Diogo Piçarra, cujo excerto de 45 segundos publicado no YouTube conta mais de 100 mil visualizações, reunindo as preferências dos internautas.