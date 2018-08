João Manuel Farinha Hoje às 12:58 Facebook

Twitter

O YouTube removeu um teaser de apresentação do filme "The Nun" que estava a chocar os seus utilizadores. A decisão foi tomada na sequência de várias queixas, embora o trailer oficial ainda esteja disponível.

O YouTube viu-se obrigado a banir um "teaser" do filme de terror "The Nun", que em português foi traduzido para "A Freira Maldita", por estar a perturbar os utilizadores da plataforma. Trata-se de uma prequela do filme "The Conjuring 2" e conta a história da investigação do suicídio de uma freira.

O pequeno vídeo surgia sem aviso prévio sob a forma de um anúncio - como tantas vezes acontece no YouTube antes do início dos vídeos - e mostrava a imagem de uma freira de olhos verdes e dentes ensanguentados a gritar violentamente para a câmara.

Surpreendidos e assustados com o teor do anúncio, muitos utilizadores do YouTube queixaram-se no Twitter. "Aviso! Se virem um anúncio no YouTube com o símbolo do som desligado e nada mais, é um susto a promover o filme 'The Nun'. Aconselho-vos a olhar para o lado ou a baixar o volume caso tenham ansiedade ou odeiem sustos. Por favor, façam 'retweet' para salvar uma vida", declarou uma internauta.

Nem mesmo quem já sabia ao que ia conseguiu evitar o choque: "Decidi ver o anúncio do 'The Nun' no YouTube de que toda a gente fala. Ainda estou a tremer, mesmo já sabendo o que esperar. Percebo o porquê de as pessoas estarem chateadas. Mas mal posso esperar para ver o filme."

Apesar de o anúncio ter sido removido, o trailer oficial ainda está disponível. Não inclui qualquer cena explícita de terror mas é assustador o suficiente para provocar um salto da cadeira. A estreia em Portugal acontece dia 6 de setembro.