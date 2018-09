Televisão saudita coloca primeira mulher a apresentar notícias em horário nobre

AFS Hoje às 11:40 Facebook

A Árabia Saudita deu mais um passo pela igualdade entre mulheres e homens. Pela primeira vez na história do país, foi possível ver um rosto feminino a apresentar as notícias em horário nobre.

O caso aconteceu na semana passada, mas só agora é que foi projetado pelos órgãos de comunicação internacionais. Primeiro, na quinta-feira, a jornalista Weam al Dakheel sentou-se ao lado de Omar al Nashwa e abriu o principal noticiário da televisão estatal.

"Bem-vindos, telespectadores. Eu sou Weam Al Dakheel e estas são as manchetes", disse a pivô no início da transmissão de um jornal com o qual, tal como referiu posteriormente, a estação abre um "precedente histórico" na Arábia Saudita.

No entanto, as novidades não se ficariam por aqui. No dia seguinte, foi a vez de a jornalista Nada al Dahham se estrear na condução do espaço informativo de fim de semana.

Estes dois casos não são, ainda assim, uma estreia absoluta naquele país do Médio Oriente, mas sim a primeira vez que se apresentam em horário nobre e de maior audiência. Em 2016, Jumanah al Shami também se estreou como pivô do canal, mas em horário matinal.

Para encontrarmos outra mulher a dar a cara pela estação num noticiário é preciso recuarmos até 1974, quando Huda al Rasheed, também ela em horário de menor audiência, se tornou a primeira mulher árabe a assumir um qualquer programa de informação da emissora pública da Arábia Saudita.