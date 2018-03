Terceira temporada de "Stranger Things" inspirada em "Regresso ao Futuro"

Hoje às 15:04 Facebook

Preparem-se os fãs de "Stranger Things". A terceira temporada está a caminho e Shawn Levy, produtor da série de fantasia e terror, revelou mais detalhes sobre a continuação da trama da Netflix.

No tapete vermelho da PaleyFest, em Los Angeles, o produtor cinematográfico revelou ao "The Hollywood Reporter" que a terceira temporada terá como referência temporal o ano de 1985, ou seja, o ano seguinte ao da segunda, e será inspirada no filme "Regresso ao Futuro", de Robert Zemeckis.

Depois de conquistar o mundo em 2016, a série norte-americana renovou contrato com a Netflix. Terá sido o seu sucesso que levou a plataforma de streaming a aumentar as remunerações de intérpretes como Finn Wolfhard, Millie Bobby Brown, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Winona Ryder e David Harbour, adiantou recentemente o site Deadline.

De 30 mil dólares por cada episódio nas primeira e segunda temporadas, o elenco fixo passa a receber 150 mil na terceira.

Com o início da produção agendado para abril, a terceira temporada de "Stranger Things" estreia-se em 2019.