"The Walking Dead" perde dois atores do elenco principal

Dúlio Silva 30 Maio 2018 às 11:34 Facebook

Twitter

Ainda não há data marcada para o início da nona temporada de "The Walking Dead" mas as novidades começam a surgir. Rick Grimes, a personagem interpretada por Andrew Lincoln, vai abandonar a série.

Segundo avança o site Collider, Rick Grimes vai participar em apenas seis episódios da nova temporada. No entanto, as notícias não terminam por aqui.

Maggie, a personagem representada pela atriz Lauren Cohan, vai seguir o mesmo caminho de Lincoln e também vai deixar a história de ficção da AMC.

Com estas duas baixas, passam a restar apenas dois atores que fizeram parte do elenco inicial do enredo, formado em 2010: Norman Reedu, que veste a pele de Daryl Dixon, e Melissa McBride, que dá voz a Carol Peletier.

A nona temporada de "The Walking Dead", ainda com data a anunciar, deverá estrear-se em outubro.