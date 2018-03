Tobias Menzies é o novo príncipe Filipe em "The Crown"

Dúlio Silva Hoje às 16:21 Facebook

Tobias Menzies foi o ator escolhido para assumir o papel do príncipe Filipe de Inglaterra nas próximas temporadas de "The Crown". Com o elenco renovado, a produção da Netflix deverá regressar no final do ano.

Ao contrário do que se especulava, o nome escolhido para encarnar o marido da rainha Isabel II de Inglaterra não foi o de Paul Bethany ou o de Hugh Laurie, atores que chegaram a estar em negociações para assumir o papel.

Segundo o site "Deadline", Tobias Menzies é quem se prepara para interpretar o príncipe Filipe na terceira e quarta temporadas da série "The Crown".

Conhecido pela personagem Edmure Tully de "A Guerra dos Tronos", ou mesmo pelo papel duplo de Frank Randall e Black Jack Randall em "Outlander", o ator já conta com uma longa carreira de sucesso em televisão.

Recorde-se que todo o elenco da produção da Netflix está a ser renovado, de forma a acompanhar o envelhecimento das personagens. Olivia Colman foi a escolhida para interpretar a rainha Isabel II, substituindo Claire Foy. Por sua vez, Helena Bonham Carter será a sua irmã, Margarida, ocupando o lugar deixado vago por Vanessa Kirby.

As gravações arrancam este verão, no Reino Unido. A terceira época de "The Crown" deverá chegar a Portugal ainda no final deste ano.