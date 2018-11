Tom Cruise afastado de série por ser "demasiado baixo"

Ana Filipe Silveira Hoje às 10:20 Facebook

Tom Cruise protagonizou "Jack Reacher", em 2012, e "Jack Reacher: Nunca Voltes Atrás", em 2016. Para a adaptação destas duas longas-metragens para televisão, o autor Lee Child não quer contar com o ator norte-americano.

A culpa, explica o autor dos livros em que se baseiam os filmes e a futura série televisiva, é do "porte físico" de Cruise. "O tamanho de Reacher é muito, muito importante e uma grande componente de quem ele é... A ideia é que, quando ele entra numa sala, fiquemos nervosos logo no primeiro instante. E o Cruise, apesar de todo o seu talento, não preenche esse requisito a nível físico", disse Lee Child, citado pela BBC.

A decisão surge depois de os espectadores terem criticado a escolha do ator norte-americano, de 56 anos - e que, de acordo com o site IMDb.com tem 1,70 metros - para o papel.

Para a eleição de um novo intérprete de Jack Reacher, que o criador quer agora levar para a "Netflix ou outra plataforma de 'treaming'", Child pede ajuda. "Quero que aqueles que ficaram chateados por verem o Tom Cruise me ajudem - participem na escolha do ator certo para a série de TV. Estamos a começar do zero e vamos tentar encontrar o intérprete perfeito", terminou.